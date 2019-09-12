محافظ بغداد يعلن إنجاز 47 % من اعمال مستشفى النعمان العام

2019/09/12 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الخميس، عن انجاز 47 % من اعمال مشروع مستشفى النعمان العام، فيما أكد اكمال هيكله خلال العام الجاري.وقال الجزائري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “تسريع وتيرة العمل لإنجاز المستشفى يندرج (ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا)”.واوضح الجزائري ان “مستشفى النعمان تبلغ سعته 75 سريرا […]

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