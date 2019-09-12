2019/09/12 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، الخميس، عن تفاصيل “المرأة الأخطر” على الاطلاق بين عناصر هيئة التطوير والتصنيع للمواد الكيمياوية والبيولوجية التابعة لتنظيم “ داعش” الإجرامي والتي اعتقلتها في وقت سابق.وقال رئيس الخلية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية ابو علي البصري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى،إن “المدانة الارهابية ابرار الكبيسي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بالمرأة الأخطر في داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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