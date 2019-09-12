2019/09/12 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، القبض على مسافر ايراني بحوزتهِ مادة مخدرة في منفذ الشيب.وقالت في بيان، تلقت “خطوة برس” ، نسخة منه، إنه تم القاء القبض على مسافر ايراني، في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وايران، كان يروم الدخول للعراق بحوزته مادة مخدره نوع “ترياك” تقدر بـ (130

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسافر إيراني يحوز مخدرات في منفذ الشيب وكالة خطوة برس.

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