القبض على مسافر بحوزتهِ مادة مخدرة في منفذ الشيب

2019/09/12 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، القاء القبض على مسافر ايراني، في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وايران، كان يروم الدخول للعراق بحوزته مادة مخدره

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