2019/09/12 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اكتشف علماء الفلك للمرة الأولى مياها في الغلاف الجوي لكوكب يدور في فلك منطقة يمكن أن تكون مأهولة.

وذكرت دورية نيتشر أسترونومي يجعل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاول مرة..اكتشاف مياها في غلاف جوي لكوكب بعيد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاول مرة..اكتشاف مياها في غلاف جوي لكوكب بعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).