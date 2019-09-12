النزاهة تكشف حالات ابتزاز ورشوة بعقدين زراعيَّين في كربلاء

2019/09/12 | 10:18

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بغداد/سومر نيوز

تمكُّنت ملاكات مكتب تحقيق كربلاء في هيئة النزاهة من ضبط الأضابير الخاصة باثنين من العقود الزراعيَّة؛ ل...

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