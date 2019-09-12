2019/09/12 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

باشرت اليوم الخميس الهيئات التعليمية والتدريسية العمل للعام الدراسي 2019/2020 استعدادا لاستقبال العام...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الهيئات التعليمية والتدريسية تباشر العمل استعدادا للعام الجديد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الهيئات التعليمية والتدريسية تباشر العمل استعدادا للعام الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).