2019/09/12 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الخميس، عن انجاز 47 % من اعمال مشروع مستشفى النعمان العام.واشار المحافظ، خلال متابعته اعمال (الصب) بمساحة 1300م مكعب، الى ان “تسريع وتيرة العمل لإنجاز المستشفى يندرج (ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا)”.وأوضح الجزائري أن “مستشفى النعمان تبلغ سعته 75 سريرا ويضم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يعلن نسبة انجاز مستشفى النعمان العام المركز الخبري الوطني.

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