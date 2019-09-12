اعترافات تثبت تورط نائبة بائتلاف المالكي بالرشى ..(شاهد)

2019/09/12 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اعترافات متهم يعمل لدى مكتب عضو ائتلاف دولة القانون ، النائب عالية نصيف، بفرض رشى مقابل حصول البعض على افتتاح مشاريع .

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