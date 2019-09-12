رئيس الوزراء الكندي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات عامة

2019/09/12 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، حل البرلمان، بعدما التقى الحاكمة العامة للبلاد، جولي باييت.وبحسب مصادر صحافية، يطمح ترودو بالنجاح لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، في الانتخابات الكندية العامة الثالثة والأربعين المقرر لها في 21 أكتوبر المقبل.والتقى ترودو، باييت، في وقت سابق الأربعاء، ليطلب منها حل البرلمان بموجب دورها كممثلة للملكة اليزابيث […]

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