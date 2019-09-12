روحاني لماكرون:لا تفاوض مع الولايات المتحدة قبل إلغاء العقوبات

2019/09/12 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداد بلاده لإلغاء إجراءات خفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية حال التوصل إلى اتفاق مع أوروبا.وأفادت الرئاسة الإيرانية، في بيان، بأن روحاني قال، خلال اتصال هاتفي تلقاه مساء اليوم الأربعاء من ماكرون: “مستعدون، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع أوروبا،

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