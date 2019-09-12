2019/09/12 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الخميس عن القيام بحملة لازالة التجاوزات شمال بغداد.وأكد بيان للامانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الاعظمية بحملة ازالت خلالها عددا من التجاوزات ضمن سوق السمكة في منطقة سبع أبكار وشارع 20 بالاضافة الى عدد من ازقة المحلات 318 و 320”.وأضاف أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تزيل تجاوزات شمالي العاصمة وكالة خطوة برس.

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