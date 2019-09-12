تأثير السمنة على الجسم مخاطر صحية تهدد حياتك

2019/09/12 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تعاني من السمنة، فعليك التغلب عليها من خلال مزيج من النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة، لأنك عرضة لعدد من المشكلات الصحية الخطيرة.فوفقا لدراسة طبية حديثة، عند خسارتك من 5 إلى 10 بالمئة فقط من وزنك الحالي، يقلل ذلك خطر الإصابة بمشكلات صحية عدة.وتشير الدراسة، التي استعرضها موقع هيلث لاين، إلى

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