الامانة تشن حملة لإزالة التجاوزات بمناطق شمالي العاصمة

2019/09/12 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكاتها في بلدية الاعظمية بحملة ازالت خلالها عددا من التجاوزات ضمن سوق السمكة في منطقة سبع أبكار وشارع 20 بالإضافة الى عدد من ازقة المحلات 318 و 320".وأضاف البيان أن" الحملة تضمنت ازالة مسقفات واسيجة دور ومقاهى وعدد اخر من التجاوزات المختلفة بعد إنذارهم في وقت سابق".انتهى..م.م

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