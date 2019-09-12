2019/09/12 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، عن موعد فتح طريق مطار بغداد بالكامل.وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق اول ركن محمد حميد البياتي في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، إن “تقرر فتح طريق مطار بغداد الدولي امام المواطنين وبشكل كامل اعتبارا من الاول من شهر تشرين الاول المقبل”.وأوضح أن ذلك ياتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفريق الركن البياتي يعلن موعد فتح طريق مطار بغداد بالكامل امام المواطنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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