وزير الزراعة يؤكد ضرورة تفعيل وتطوير البحث العلمي وإعادة تأهيل المحطات البحثية في مختلف المحافظات

2019/09/12 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الزراعة صالح الحسني ضرورة تفعيل وتطوير البحث العلمي وإعادة تأهيل المحطات البحثية في مختلف المحافظات .وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم الخميس , ان الحسني ترأس الاجتماع الثاني للجنة التوجيه للاكثار من بذور الرتب العليا الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية “.وأثنى الوزير , على النتائج الجيدة المتحققة لبرنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة […]

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