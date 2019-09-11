2019/09/12 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 11-9-2019 | حقائق عن شاي التنحيف) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: B_G6XUjTDAc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 11-9-2019 | حقائق عن شاي التنحيف) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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