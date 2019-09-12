سلسلة انفجارات تهز مستودع ذخيرة شمالي قبرص

2019/09/12 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام تركية، اليوم الخميس، بوقوع انفجارات بمستودع ذخيرة في شمال قبرص بعد حريق شب في المنطقة العسكرية.

وذكر وزير خارجية شمال قبرص، كورديت أوزيرساي، اليوم، أن الانفجارات أدت إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير.

وكتب الوزير عبر صفحته على "فيسبوك" أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم إخماد الحريق وأنه لم يتضح بعد السبب الأولي للانفجار الذي وقع، وأضافت أن فريق تحقيق بدأ عمله.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي.إن.إن ترك"، انفجارات ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في السماء فوق المنطقة.

وقال أوزيرساي: "للأسف شب حريق في مستودع ذخيرة في المنطقة العسكرية شرقي كيرينيا ووقعت سلسلة انفجارات".

وأشار إلى أن السلطات أمنت المنطقة وأن الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء بعيدا.

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