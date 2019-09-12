القبض على مروّج حبوب مخدرة وبحوزته 3530 حبة

2019/09/12 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة بابل ،اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهم و (3530) حبة مخدرة أثناء إجراء ممارسة أمنية من قبل مركز شرطة الكفل التابع إلى مديرية شرطة الأقضية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "القوة نفذت ممارسة أمنية بناءً على معلومات إستخبارية تمكنت إثرها من إلقاء القبض على متهم يستقل دراجة نارية بدون لوحات تسجيل ضُبِط بحوزته ( 3530 ) حبة من الأقراص المخدرة"،

واشارت إلى ان "المتهم وبحسب التحقيقات الأولية هو أحد مروّجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية".

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