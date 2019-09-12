2019/09/12 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر في الفيديو لعبة بالرغم من بساطتها ولكنها مسلية والاهم من هذا تساعد على التركيز الذهني والعضلي وتنفع كذلك لحالات التشتت.واوصى باحثون بضرورة تعليم الاطفال الصغار الالعاب التي تعتمد على التركيز الذهني لتطوير مهاراتهم العقلية.وتتكون اللعبة من ادوات بسيطة جداً “علبة كرتون” كبيرة تثقب في احد جوانبها ثقف على قدر كرة صغيرة ويسعى الطفل للموازنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعبة بسيطة تساعد الطفل على التركيز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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