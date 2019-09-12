بالوثيقة.. الاعمار تمهل اصحاب ابراج الانترنت 3 أيام لازالتها من اسطح المباني السكنية

2019/09/12 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … وجهت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الاربعاء، مالكي الابراج الخاصة بالإنترنت بإزالة الابراج المشيدة فوق اسطح المباني السكنية خلال مدة 3 ايام، اعتبارا من اليوم الأربعاء 11 ايلول.

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