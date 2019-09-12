ثاني حادث خلال اسبوع.. رفع عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

2019/09/12 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، برفع عبوة ناسفة موضوعة تحت سيطرة شمال شرقي ديالى.

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