2019/09/12 | 10:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني، الخميس، بغرق شاب على الطريق الرابط بين كركوك داقوق جنوب كركوك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق شاب بمشروع ري كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق شاب بمشروع ري كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق شاب بمشروع ري كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).