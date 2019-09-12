غرق شاب بمشروع ري كركوك

2019/09/12 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بغرق شاب على الطريق الرابط بين كركوك داقوق جنوب كركوك.

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