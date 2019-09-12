النحس يطيح بلص في الكويت

2019/09/12 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي لص مجهول الهوية مصرعه بمحافظة الجهراء في الكويت، بعد اقتحامه برفقة شخص آخر استراحة مقابل منطقة سعد العبدالله بقصد السرقة، بينما هرب مرافقه.ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن الحادثة وقعت يوم الأربعاء، حيث هاجم شخصان مجهولا الهوية حارس ”الجاخور“ وهو إفريقي الجنسية، ليقوم الأخير بالدفاع عن نفسه بسكين فقتل أحد اللصوص في حين تمكن الآخر

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