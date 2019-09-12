2019/09/12 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ديالى … اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، القاء القبض على ستة مطلوبين وتفكيك عبوة ناسفة في المحافظة.وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “تشكيلات قيادة الشرطة، تمكنت من القاء القبض على ستة مطلوبين على قضايا متعددة من بينهم مطلوب واحد وفق المادة 4ارهاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عبوة ناسفة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عبوة ناسفة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).