كويتي يدهس شقيقين عراقيين في الجهراء

2019/09/12 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أفادت وسائل إعلام، بأن مشاجرة عنيفة اندلعت بين شباب في محافظة الجهراء الكويتية، بسبب خلافات بينهم، نتج عنها إصابات خطيرة وكسور متفرقة،

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