التربية : مباشرة أكثر من 450 ألف من كوادرها التعليمية والتدريسية في جميع المحافظات

2019/09/12 | 14:24

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العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة التربية، عن مباشرة ما يقارب (479716 ) من كوادرها للمراحل الدراسية كافة ( حكومي – اهلي وديني ) في العراق

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