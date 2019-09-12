محافظ نينوى: مطلع العام المقبل سيشهد إعمار جامع النوري ومواقع تراثية أخرى

2019/09/12 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد عن موعد الشروع بإعادة تأهيل جامع (النوري) في مدينة الموصل والذي دمره تنظيم داعش الإرهابي قبيل تحرير المدينة .وقال المرعيد في بيان ان الاجتماع الذي عقد في باريس بمشاركته مع منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة وبحضور وزير الثقافة ( عبدالامير الحمداني) والسفير العراقي في باريس عبدالرحمن الحسيني تمخض عن […]

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