2019/09/12 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الدفاع نجاح الشمري امرا بتعيين العميد يحيى رسول مديرا لمديرية الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع خلفا للواء تحسين ابراهيم./انتهى

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