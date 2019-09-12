شرطة ديالى تلقي القبض على ستة مطلوبين وتفكك عبوة ناسفة

2019/09/12 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الناطق باسن قيادة شرطة محافظة ديالى العميد غالب العطية، الخميس، عن القاء القبض على ستة مطلوبين على قضايا متعددة من بينهم مطلوب واحد وفق المادة 4ارهاب والصادرة بحقة مذكرة قبض قضائية.وقال العطية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “خبير المتفجرات ترافقه دوريات من قسم شرطة بهرز تمكن من تفكيك عبوة ناسفة […]

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