لأول مرة.. سويسرا تسحب الجنسية من مدان بالإرهاب

2019/09/12 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة … أعلنت سويسرا أنها سحبت للمرة الأولى جنسيتها من شخص مزدوج الجنسية تمت ادانته دين بالانتماء إلى منظمة إرهابية.وأفاد بيان “للمرة الأولى، سحبت دائرة الهجرة في الدولة الجنسية السويسرية من شخص يحمل جنسية أخرى”.ونقلت وكالة “فرانس برس” عن البيان أن الرجل حكم عليه بالسجن “عدة سنوات بسبب الدعاية وتجنيد مقاتلين […]

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