اعتقال عشرات الموظفين العراقيين بسبب رفضهم اهانات الشركة البريطانية

2019/09/12 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الموظف، لوكالة "بغداد اليوم" واطلع عليه موقع "الغدير"، ان" موظفين عراقيين اطلقوا اعتصاماً في شركة بريطانية عاملة في البصرة وتحديداً بمنطقة البرجسية التابعة لقضاء الزبير غرب المدينة، بسبب اهانات يتعرضون لها وكان اخرها شتم امهات العراقيين من قبل موظف بريطاني لكن القوات الامنية اعتقلتهم جميعا".

واوضح، انه" تم ايداع الموظفين العراقيين داخل مقر أمني وهم قيد الاعتقال الى هذه اللحظة بسبب رفضهم اهانة العراقيات".واشار الى ان" الموظفين اعترضوا وقدموا شكوى في بداية الأمر فقامت الشركة بإنهاء خدمات المشتكي وقطع رواتب الموظفين العراقيين".انتهى..م.م

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