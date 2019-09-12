العطار يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي للعراق ليبحث هذه الملفات؟

2019/09/12 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – علي كريم

كشف عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار,عن"زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد قريبًا".واوضح العطار في بيان صحفي اليوم الخميس (12-آيلول-2019) إن" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور العاصمة بغداد خلال الثلاثة الأشهر القليلة من هذا العام على رأس وفد رفيع المستوى من وزراء حكومتهِ ورجال الاعمال الفرنسين", مؤكداً ان “هذه الزيارة ستشهد توقيع عقد قطار بغداد المعلق والذي سيوقعه الرئيس الفرنسي مع الحكومة العراقية”.ويضيف العطار قائلاً: زيارة ماكرون ستشهد مناقشة التبادل التجاري بين باريس وبغداد مع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان فضلاً عن"تفعيل الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين".ولفت العطار إلى أن"ماكرون سيبحث أيضًا موضوع تسهيل العراق وتذليل العقبات لدخول الشركات الفرنسية للاستثمار في العراق إضافة إلى عملية تسهيل دخول العراقيين إلى فرنسا".

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