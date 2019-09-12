تحالف “أوبك+” يؤكد على الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط

2019/09/12 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كدت لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق “أوبك+” الخميس، على ضرورة التزام الأعضاء بالتخفيضات المنصوص عليها في اتفاق خفض الإنتاج.جاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة في أبو ظبي اليوم لبحث مستجدات سوق النفط، ويعتبر هذا الاجتماع الأول الذي يشارك فيه وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي تم تعيينه مؤخرا خلفا لخالد […]

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