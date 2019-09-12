البرلمان يخاطب إدارة البصرة لإنهاء العمالة الأجنبية في المحافظة

2019/09/12 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي عبد عون العبادي، الخميس، عن مخاطبة محافظ البصرة اسعد العيداني ودائرة الإقامة لإنهاء وجود العمالة الأجنبية في المحافظة.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العمالة الأجنبية بدأت تنتشر بشكل خطير داخل البلاد ومنها مؤسسات الدولة لاسيما الشركات النفطية في البصرة”. وأضاف، أن “هناك مخاطبات رسمية وجهت […]

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