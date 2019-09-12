2019/09/12 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يقبل تحدي الأمم المتحدة بزراعة الاشجار في جميع أنحاء البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/12 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يقبل تحدي الأمم المتحدة بزراعة الاشجار في جميع أنحاء البلاد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يقبل تحدي الأمم المتحدة بزراعة الاشجار في جميع أنحاء البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).