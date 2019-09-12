حمدوك من جوبا: نطمح إلى علاقات راسخة مع جنوب السودان

2019/09/12 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوبا ـ قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، إن بلاده تطمح إلى علاقات إستراتيجية راسخة مع الجارة جنوب السودان.ووصل حمدوك

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