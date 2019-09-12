أطماع نتنياهو بالأغوار الفلسطينية: الأرقام تتحدث

2019/09/12 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسلط تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، بالسيطرة على الأغوار الفلسطينية ومنطقة شمال البحر الميت الواقعة شرقي الضفة الغربية،

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