الكعبي وممثل هيئة مستشاري رئاسة الوزراء يبحثان اخر التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية

2019/09/12 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي مع ممثلة هيئة مستشاري رئاسة جوان فؤاد معصوم، اليوم الخميس، حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية، موكداً ان المسودة الجديدة لقانون جرائم المعلوماتية ستنجز الاسبوع المقبل

وصف الكعبي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بـ الشاملة"، مشيرا الى ان "المسودة التي ارسلت من قبل الحكومة لمجلس النواب قبل عدة اعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية نظرا لوجود متغيرات كبيرة وكثيرة على قطاع الاتصالات والمعلومات التي من المفترض معالجتها في هذا القانون المهم سواء للبلد او الحكومة وحتى المواطن العراقي".

وقال الكعبي خلال استقباله اليوم الممثلة هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ومستشارة شؤون الاتصالات، جوان فؤاد معصوم: ان "اهمية هذا القانون تأتي من كونه يخص العديد من القطاعات مثل الاعلام والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني والاجهزة الامنية والمواطنين ، ونحن تعاملنا معهم على انهم شركاء حقيقيون في كتابة وصياغة بنود القانون بشكله الجديد الذي من المؤمل ان يأخذ طريقه في التشريع خلال الفترة القليلة القادمة بعد ان يتم عرض المسودة على الجهات المعنية من لجان نيابية وجهات قطاعية".

واضاف البيان ان "الجانبان بحث خلال اللقاء اهم المتغيرات التي تبدا من اسم القانون وتنتهي بالفقرات العقابية والاسباب الموجبة".

واكد، انه "وبعد اقرار القانون سيشعر المواطن العراقي ولأول مرة ان الدولة هي المسؤولة عن تامين الحماية لخصوصياته وامواله ومعلوماته ، وايضا ايجاد منظومة قانونية قادرة على حماية كيان الدولة كما تم بحث مشاريع القوانين الاخرى المتعلقة بالاتصالات والمراحل التي بلغتها قبل رفعها للتصويت ".

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