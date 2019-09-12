رئيس الجمهورية لمندوبي بريطانيا فرنسا وألمانيا: نحرص على إقامة علاقات متوازنة

2019/09/12 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جيرانه وأشقائه وأصدقائه بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس صالح خلال استقباله، اليوم الخميس، السفير البريطاني جون وولكس والقائمين بأعمال السفارتين الألمانية يوخن مولر والفرنسية جان نويل بونيو، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “ضرورة معالجة الأزمات والتوترات في المنطقة باعتماد الحوار البناء بين الأطراف المعنية”، موضحاً أن “توجهات العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور والالتزام بالمصالح الوطنية العليا، وتغليب المشتركات على الخلافات”.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى “أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية، والرغبة في التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة”، مثمناً “جهود الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب العراقي بمختلف المجالات”.

بدورهم، عبر الدبلوماسيون الثلاثة، عن “ارتياح بلدانهم لتطور العلاقات الثنائية مع العراق، وسعيها لترسيخ وزيادة التعاون”، مشيدين بـ”الدور الذي يلعبه العراق في محيطه العربي والإقليمي”.

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