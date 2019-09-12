2019/09/12 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أوعز وزير التربية وكالة قصي السهيل في اليوم الأول من مباشرة الملاكات التربوية والتعليمية في المديريات العامة للمحافظات كافة بضرورة خلق مناخ دراسي مناسب لأبنائنا التلاميذ والطلبة خلال عامهم الجديد مباركاً لهم المباشرة بعملهم في مدارسهم.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السهيل دعا الكوادر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين واقع التعليم وتطويرهُ بما يخدم العملية التربوية في البلاد ، وكذلك الاستعداد التام لاستقبال التلاميذ والطلبة الأعزاء بتوفير مناخ ملائم لإكمال مشوارهم العلمي وتذليل العقبات التي تواجههم”.

وكانت وزارة التربية حددت اليوم الخميس ١٢/ ٩/ ٢٠١٩، موعدا لمباشرة الكوادر التعليمية والتدريسية، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

33

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السهيل يبارك للكوادر التربوية مباشرتهم ويوعز بتهيئة الأجواء لاستقبال العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السهيل يبارك للكوادر التربوية مباشرتهم ويوعز بتهيئة الأجواء لاستقبال العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).