التحديات التي تواجه وزير النفط السعودي الجديد

2019/09/12 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت إقالة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في 7 أيلول/سبتمبر بمثابة الضربة القاصمة في خسارته السريعة للسلطة والنفوذ، وهي عملية دامت تسعة

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