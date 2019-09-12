انفجارات داخل قاعدة عسكرية تركية شمال قبرص

2019/09/12 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيقوسيا ـ قال مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، الخميس، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص

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