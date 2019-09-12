وزير الخارجيّة يصل إلى الجزائر

2019/09/12 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، وصول وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم يصل إلى الجزائر.

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