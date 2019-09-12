عمليات الانبار: العثور على 570 حزاماً ناسفاً داخل كدس لداعش في وادي القذف

2019/09/12 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الخميس، تفعيل العمليات المحمولة جواً بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وطيران الجيش.

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