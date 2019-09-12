2019/09/12 | 19:58

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اتحاد الحقوقيين العرب يدعو الى موقف عربي موحد تجاه تصريحان نتنياهو (وثيقة)

الخميس

12

أيلول

2019 :

07:48 pm

8

اتحاد الحقوقيين العرب يدعو الى موقف عربي موحد تجاه تصريحان نتنياهو

(وثيقة)

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