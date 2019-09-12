2019/09/12 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الخارجية يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، إلى الجزائر في زيارة

رسمية.

وقال الم تحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان، إن "وزير

الخارجية محمد علي الحكيم وصل إلى الجزائر، وكان في استقباله

نظيره رمطان المعامرة".وأضاف، أن الزيارة تأتي "لبحث الملفات الثنائيّ ُ ة المهمة،

والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

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