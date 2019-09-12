الحشد يصد تعرضا لـعصابات داعش في جبال مكحول

2019/09/12 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن صد تعرض لعصابات “داعش” الاجرامية في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان مقتضب تلقت"العهد نيوز"

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