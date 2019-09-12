الشيخ الامين: الفرصة الان مؤاتية جدا لنا كعراقيين ان نقف موقفا واحداً امام العدوان

2019/09/12 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الخميس، ان " صدور قرار من الجامعة العربية يدين (إسرائيل) بسبب

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