وزير الخارجية يصل الجزائر لبحث الملفات الثنائيّة المهمة

2019/09/12 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، الى الجزائر لبحث الملفات الثنائيّة المهمة.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الحكيم وصل الجزائر، وكان في استقباله نظيره صبري بوقادوم، لبحث الملفات الثنائيّة المهمة، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك".

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